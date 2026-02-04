sfollato in attesa di casa giombetti solleva solo polemiche

L’ex assessore Flavia Giombetti torna a far parlare di sé, questa volta per una questione di case e attese infinite. In un’intervista, Giombetti ha portato alla luce la storia di Jonata Bettei, un terremotato che da dieci anni aspetta un alloggio. La replica del Comune non si fa attendere: chiedono se sia giusto buttare in strada persone che non fanno più parte dell’amministrazione. La polemica si accende sulla gestione delle emergenze abitative e sul modo di affrontare le attese di chi ha perso tutto in passato.

"Dovremmo buttare gente in strada solo perché lei non è più parte dell’amministrazione?", chiede il Comune all’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, la quale ha sollevato la storia di Jonata Bettei, terremotato in attesa da dieci anni di un appartamento. "Questa persona in sede di assegnazione aveva scelto, a suo tempo, un alloggio in piazzale della Battaglia che, a causa dei problemi delle ditte appaltatrici, non è ancora terminato – spiega l’amministrazione –; attualmente percepisce il Cda (ex Cas). Giombetti ritiene che si siano privilegiate situazioni non direttamente legate al sisma, come ad esempio quelle effettuate per ragioni sociali nel 2021 (amministrazione Pezzanesi ) e per chi era stato " sfollato dall’area container smantellata nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

