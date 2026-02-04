Una madre e suo figlio sono stati colpiti da un pugno improvviso mentre pedalavano in via San Lorenzo. Un uomo incappucciato si è avvicinato all’improvviso, li ha colpiti e li ha fatti cadere a terra. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e sta facendo il giro sui social. La polizia sta cercando l’autore di questa aggressione, che ha lasciato i due in stato di shock. Nessuno si aspettava un gesto così violento in un quartiere tranquillo.

Mamma e figlio raggiunti da un pugno sferrato all’improvviso da chi, incappucciato e sbucato dal nulla, li ha colpiti e fatti cadere dalla bicicletta. La violenza, ripresa dalle telecamere di sicurezza di un locale, si sarebbe consumata tra Via dei Dalmati e Via degli Irpini. Fortunatamente madre e bambino non sono rimasti feriti. Ma intanto, a diffondere il video di quanto avvenuto è stata la pagina Instagram Resist San Lorenzo che denuncia e mostra lo scempio di una ennesima aggressione avvenuta senza alcun motivo. Paura a San Lorenzo: incappucciato, sferra un pugno all’improvviso a mamma e figlio in bicicletta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sferra un pugno all’improvviso a mamma e figlio in bicicletta: paura a San Lorenzo, ma se lo dici sei razzista (video)

Approfondimenti su San Lorenzo violenza

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver rubato una bicicletta elettrica alla stazione centrale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Lorenzo violenza

Argomenti discussi: Accusa un conoscente di furto, lo minaccia e gli sferra un pugno in un occhio: scatta la denuncia; Lugo. Minaccia i clienti della gelateria e sferra un pugno ai Carabinieri: torna in carcere un 50enne da poco uscito di prigione; Devo ancora trovare un altoparlante Bluetooth che offra bassi più potenti e medi più chiari di questo; Agrivoltaico tra distese di camomilla: nuovo maxi impianto nel Salento.

Lugo. Minaccia i clienti della gelateria e sferra un pugno ai Carabinieri: torna in carcere un 50enne da poco uscito di prigioneUna serata tranquilla nel centro di Lugo è stata interrotta da un episodio di violenza che ha visto coinvolto un uomo di 50 anni, appena uscito dal ... ravennanotizie.it

Palpeggia una vigilante, tenta di violentarla e le sferra un pugno in faccia, ma la vittima non compare a processo: testimonierà in GermaniaTREVISO - Palpeggia una vigilante del supermercato Panorama, tenta di violentarla e le sferra anche un pugno in faccia. Sono i fatti di cui è accusato un 42enne kosovaro, alla sbarra ... ilgazzettino.it

Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo il restauratore Bruno Valentinetti la rimozione del volto sarebbe stata voluta dalla curia. Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com