Settimana della scienza L’Università al Pertini

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Sandro Pertini di Capannoli hanno avuto l’opportunità di incontrare l’università durante la settimana dedicata alla scienza. I bambini di quarta e quinta primaria, insieme ai ragazzi di prima e seconda media, hanno visitato l’ateneo e partecipato a laboratori e attività pensate per avvicinarli al mondo della ricerca. La scuola, guidata dalla professoressa Serena Balatresi, ha scelto di coinvolgere i più giovani fin dalle prime fasi, per stimolare curiosità e interesse verso le materie scientifiche.

CAPANNOLI All'Istituto comprensivo Sandro Pertini di Capannoli (che sovrintende sulle scuole di ogni ordine e grado di Capannoli, Terricciola e Lajatico), diretto dalla professoressa Serena Balatresi, l'approccio con l'Università si inizia in quarta e quinta Primaria e in prima e seconda Secondaria di primo grado. Un approccio con le materie scientifiche, le cosidette Stem, "vera e propria palestra per il pensiero critico e la creatività". "Spesso pensiamo alle materie scientifiche come a un insieme di formule complesse o laboratori polverosi – dice la preside Balatresi – In realtà, l'insegnamento delle Stem a scuola è molto di più.

