Sessant’anni fa l’abolizione dei libri proibiti I toscani illustri censurati

Firenze ricorda i 60 anni dalla fine dell’Indice dei libri proibiti. Era il 4 febbraio 1966 quando la Chiesa decise di abbandonare l’elenco di libri censurati, un’istituzione nata nel 1558 per controllare ciò che si leggeva. Ora, a distanza di sei decenni, si ripercorrono le storie di scrittori e intellettuali toscani censurati in passato.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Era il 4 febbraio del 1966 quando venne soppresso l'Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant'Uffizio), sotto Paolo IV. La censura dei libri proibiti dalla Chiesa durante la Controriforma serviva a segnalare le opere ritenute contrarie alla fede e alla morale cattolica. L'Indice dei libri proibiti fu istituito nel 1559 da papa Paolo IV; erano inclusi autori considerati eretici, testi in volgare come alcune traduzioni della Bibbia, opere anonime e libri stampati da tipografi sospetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sei decenni fa, il 28 gennaio 1966, un incidente aereo sconvolse lo sport italiano.

