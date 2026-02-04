Serve uno svincolato? Sono liberi un ex capocannoniere Mondiale uno che ha vinto 4 Champions e
Dopo il mercato chiuso, alcuni grandi nomi sono ancora senza squadra. Tra loro, un ex capocannoniere mondiale, un giocatore che ha vinto quattro Champions e anche Sergio Ramos, in attesa di una nuova occasione. Nel frattempo, emergono gli undici più interessanti tra i giocatori liberi, pronti a tornare in campo.
Il mercato è ufficialmente chiuso, ma molti giocatori sono ancora senza contratto. Tra chi ha rescisso, di recente, con il proprio club e chi invece è svincolato da mesi, ci sono tanti nomi che potrebbero accendere ancora le fantasie dei direttori sportivi in giro per il mondo. Molti di questi sono ex Serie A, e qualcuno potrebbe anche decidere di tornarci. Probabilmente il giocatore più appetibile tra quelli rimasti senza contratto. Dopo una carriera passata nei top club di Premier fra Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, 123 gol nel campionato inglese e 27 in Champions, a 31 anni Sterling si trova a dover cercare una nuova squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ricapitolando: la Trentino Volley ha Lavia fuori da molto tempo e lo sappiamo bene, Michieletto ai box da una decina di giorni ed ora anche il giovane Andrea Giani non è al meglio. Serve un innesto immediato, serve uno schiacciatore svincolato che svolti il p - facebook.com facebook
Priulla: "La Svincolati Milazzo deve reagire, serve più fluidità in attacco" x.com
