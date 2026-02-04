Serie A scoppia l’emergenza ultrà | tra stadi blindati e far west in autostrada Ben 5 le tifoserie già fermate

L’emergenza ultrà torna a scuotere la Serie A. Negli ultimi giorni, gli stadi sono stati messi sotto stretta sorveglianza e le forze dell’ordine hanno fermato già cinque tifoserie. La situazione si fa sempre più tesa, con alcuni gruppi che si spostano in autostrada creando situazioni di caos e rischi per tutti. La polizia sta intensificando i controlli per evitare che la violenza si diffonda ulteriormente.

Durante un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha analizzato il divario economico tra la Serie A e la Premier League, evidenziando la necessità di interventi concreti, tra cui la costruzione di nuovi stadi italiani, per migliorare la competitività e l'attrattività del calcio italiano.

Questa mattina a Milano, la Lega Serie A ha incontrato il Prefetto Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine per discutere delle misure di sicurezza negli stadi e della gestione dell’ordine pubblico, affrontando temi fondamentali per garantire un ambiente sicuro durante le competizioni calcistiche.

