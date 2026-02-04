Serie A scoppia l’emergenza ultrà | tra stadi blindati e far west in autostrada Ben 5 le tifoserie già fermate
L’emergenza ultrà torna a scuotere la Serie A. Negli ultimi giorni, gli stadi sono stati messi sotto stretta sorveglianza e le forze dell’ordine hanno fermato già cinque tifoserie. La situazione si fa sempre più tesa, con alcuni gruppi che si spostano in autostrada creando situazioni di caos e rischi per tutti. La polizia sta intensificando i controlli per evitare che la violenza si diffonda ulteriormente.
Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Bologna, Italiano nel post partita: «Abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di livello» Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. I VOTI Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Serie A Ultra
Scaroni: “Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare, tra cui tanti nuovi stadi italiani”
Durante un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha analizzato il divario economico tra la Serie A e la Premier League, evidenziando la necessità di interventi concreti, tra cui la costruzione di nuovi stadi italiani, per migliorare la competitività e l'attrattività del calcio italiano.
Milano, vertice sulla sicurezza negli stadi tra Lega Serie A e Polizia
Questa mattina a Milano, la Lega Serie A ha incontrato il Prefetto Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine per discutere delle misure di sicurezza negli stadi e della gestione dell’ordine pubblico, affrontando temi fondamentali per garantire un ambiente sicuro durante le competizioni calcistiche.
Ultime notizie su Serie A Ultra
Argomenti discussi: Caos a Cremona, un petardo scoppia vicino ad Audero: cosa è successo durante il match con l'Inter; Serie B1 ASI, Atletico Due Mari, vittoria di carattere: Monteiasi ko 2-0. Scoppia la Capozzomania; Serie D, il Saluzzo torna alla vittoria; Nico Paz sbaglia il rigore in Como-Atalanta al 98' e scoppia in lacrime: in Serie A ne ha falliti 3 su 3.
Nico Paz sbaglia il rigore in Como-Atalanta al 98' e scoppia in lacrime: in Serie A ne ha falliti 3 su 3Maledizione dal dischetto per Nico Paz: il fantasista argentino, che ha fallito il penalty a tempo scaduto contro l'Atalanta, ha inanellato il terzo errore su altrettante esecuzioni in A. msn.com
Serie B, il caso Izzo scoppia per amore: trasferimento per Raffaella FicoArmando Izzo non se ne vuole andare da oggi, le sue richieste al Monza ... msn.com
PAZZESCO A CREMONA I tifosi dell'Inter lanciano in campo un petardo che scoppia vicino ad Audero Attimi di panico, con il portiere della Cremonese accasciatosi al suolo ma fortunatamente rialzatosi poco dopo #CremoneseInter #Audero #SerieA - facebook.com facebook
Siamo mammiferi evoluti o qualcosa di più Parliamo dell’origine dell’uomo insieme a Toni Brandi nel 32° episodio della serie Scoppia la Balla Guarda e condividi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.