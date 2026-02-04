Dopo settimane di rumors, il calciomercato in Serie A si chiude senza grandi colpi. Milan e Juventus speravano di rinforzare l’attacco, ma alla fine non sono riusciti a mettere sotto contratto i giocatori desiderati. La finestra di trattative si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando i tifosi delusi e i club con poche novità in rosa.

Sarebbe dovuto essere il calciomercato dei grandi colpi in attacco per Milan e Juventus, e invece la sessione di trattative si conclude con un rumoroso nulla di fatto. Restano con il cerino in mano Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, che speravano di aumentare il loro arsenale offensivo per la seconda parte di stagione. Partendo dalla Vecchia Signora, sfuma la clamorosa pista che portava al ritorno in Italia di Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, ma con un passato da capitano dell’Inter. Il centravanti argentino resterà in Turchia fino alla fine della stagione, poi se ne riparlerà, considerando il contratto in scadenza al 30 giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, è stato un mercatino: tutti i colpi italiani

