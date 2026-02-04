serie a 23a giornata parma juventus e bologna milan trainano gli ascolti dazn

La ventitreesima giornata di Serie A ha attirato circa 6,3 milioni di spettatori, con Parma-Juventus e Bologna-Milan che hanno superato il milione di visualizzazioni ciascuna su DAZN. Gli ascolti crescono del 16,9% rispetto all’anno scorso, segnando un nuovo record stagionale. La piattaforma digitale conferma il suo ruolo centrale nel calcio italiano, con una media di 6 milioni di spettatori a giornata.

