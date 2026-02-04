Sequestrati 82 chili di pesce non tracciato e in cattivo stato di conservazione | denunciati 3 commercianti

Questa mattina i carabinieri hanno sequestrato 82 chili di pesce non tracciato e in cattivo stato di conservazione. Tre commercianti sono stati denunciati, mentre sono stati multati per più di 14 mila euro. Gli agenti hanno scoperto la merce durante un controllo di routine in un mercato locale. Il pesce, potenzialmente pericoloso per la salute, non rispettava le norme di sicurezza.

Sequestrati 82 chili di pesce non tracciato e potenzialmente pericoloso per la salute, ma anche 3 denunce e multe per oltre 14 mila euro. È il bilancio di due distinte operazioni, messe a segno nella zona di corso Pisani e nella zona dio via Oreto, dai carabinieri delle Stazioni di Mezzomonreale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Pesce Sequestro Pesce non tracciato e mal conservato: sequestrati 160 chili tra Fondi e Gaeta Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Gaeta ha sequestrato 160 chili di pesce non tracciato e mal conservato durante controlli mirati sulla filiera ittica. Chiuso ristorante etnico: 82 chili di cibo non tracciato A Civitanova, il 9 gennaio 2026, è stato chiuso un ristorante etnico durante un controllo, che ha portato al sequestro di circa 82 chili di merce non tracciabile. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pesce Sequestro Argomenti discussi: Controllo di Ausl e Polizia Locale in un bar aperto da poco: scatta la chiusura per motivi di igiene; Fucecchio, scoperta una raffineria di cocaina: sequestrati 34 chili di droga; Droga a Mazara: tre arresti, un denunciato e oltre due chili di stupefacenti sequestrati; Pescara, controlli in un mini market etnico: sequestrati 90 chili di carne e pesce. Sequestrati 82 chili di pesce non tracciato e in cattivo stato di conservazione: denunciati 3 commerciantiIl blitz dei carabinieri nella zona di corso Pisani e in quella di via Oreto. Sanzioni per oltre 14 mila euro. Sigilli ad una delle attività ... palermotoday.it Sicurezza alimentare, sequestrati a Palermo 82 chili di pesce: scattano cinque denunceProsegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti amministrativi e sanitari da parte dei carabinieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito di un più ampio piano di ... msn.com Sequestrati tre chili di sostanza stupefacente - facebook.com facebook Carenze igieniche e niente tracciabilità, sequestrati 280 chili di cibo in agriturismo. Ispezioni dei carabinieri a Cirò Marina e Strongoli su sicurezza alimentare e lavoro #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.