Sensibilizzazione sul dono del sangue | dialogo con i ragazzi nelle scuole

Questa mattina nelle scuole di Brindisi si è svolto un incontro per sensibilizzare i ragazzi sul dono del sangue. Gli insegnanti e i volontari hanno spiegato l’importanza di donare, cercando di coinvolgere i giovani in prima persona. Per molti studenti, è stata l’occasione per scoprire un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite. Nessuno ha nascosto le difficoltà o i timori, ma tutti hanno capito quanto possa fare la differenza un atto di solidarietà.

BRINDISI - Educare alla solidarietà partendo dai più giovani, trasformando un gesto di altruismo in cultura condivisa. Nasce con questo obiettivo “Gocce di vita”, l’iniziativa promossa da Avis comunale Brindisi “A. Putignano” in collaborazione con la scuola media M. Pacuvio, dedicata alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Sensibilizzazione Soave ci mette la faccia per il dono del sangue: Avis lancia la nuova campagna di sensibilizzazione Avis presenta una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al dono del sangue, con un focus su volti e storie di persone comuni. Insieme contro l’epilessia nelle scuole: sensibilizzazione e formazione con i docenti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Brindisi Sensibilizzazione Argomenti discussi: Dichiara il tuo sì in Comune, la campagna di Aido per la donazione degli organi; Monsignor Aiello: il valore dell’accoglienza; Avis, crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio: nel 2025 sono state 22mila; Maratona di sensibilizzazione dell’Avis, domani il convegno finale. Ravenna. AIL coinvolge i ragazzi nel volontariato e nella cultura del donoAIL arriva nelle scuole con Ogni dono è un nodo, un’iniziativa dedicata all’educazione alla salute e alla promozione della cultura del volontariato, ... ravennanotizie.it Maratona di sensibilizzazione dell’Avis, domani il convegno finaleBenessere in circolo: il dono che fa bene a tutti è il titolo del convegno che si svolgerà domani, ... msn.com Le circa 22mila donazioni registrate nel 2025 sono il risultato di campagne di sensibilizzazione, eventi e reti collaborative per consolidare la cultura del dono nella provincia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.