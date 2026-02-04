Senatore Usa a Ceo Netflix | perché la metà dei vostri contenuti per bambini promuove un’ideologia transgender?

Il senatore Josh Hawley ha affrontato il Ceo di Netflix, Ted Sarando, durante un’audizione sulla possibile acquisizione di Warner Bros. Hawley ha chiesto perché la metà dei contenuti per bambini sulla piattaforma promuovano un’ideologia transgender. La discussione si è fatta accesa, con il senatore che ha espresso preoccupazioni su ciò che i più giovani possono imparare guardando quei programmi. Sarando ha risposto in modo diplomatic, senza entrare nel dettaglio delle sue posizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, con commenti e reazioni sui social.

"Perché quasi la metà dei vostri contenuti per bambini promuove un'ideologia transgender?" Il senatore repubblicano Josh Hawley ha incalzato così il ceo di Netflix Ted Sarando, durante l'audizione per l'acquisizione di Warner Bros da parte del colosso dello streaming. "Quasi la metà dei vostri contenuti, sto parlando di bambini piccoli ora, non sto parlando di adolescenti, promuovono un'agenda ideologica transgender. Stavo solo guardando i dati qui dalle vostre varie serie, e ciò che mi preoccupa è che solo due giorni fa, una giuria a New York ha assegnato 2 milioni di dollari a una persona sottopostasi a transizione perché il suo psicologo e altri l'hanno spinta verso un'ideologia che si è rivelata estremamente dannosa.

