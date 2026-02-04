Sembra che la persona che taglia i freni alle biciclette sia stata individuata

Nei giorni scorsi, la polizia ha individuato la persona che tagliava i freni alle biciclette nella periferia est e nordest di Bologna. Gli agenti hanno esaminato diverse segnalazioni e sono riusciti a risalire al responsabile. Ora si cerca di capire se ci siano motivi specifici dietro questi atti vandalici o se si tratti di un gesto isolato. La comunità della zona si dice sollevata, ma resta in allerta per eventuali altri episodi.

A fine gennaio abbiamo scritto di un fatto piuttosto curioso che sta avvenendo nella periferia est e nordest di Bologna. C’è qualcuno che tagli i freni delle biciclette Ridemovi, ovvero le bici arancioni che si noleggiano con un’applicazione sullo smartphone.Le segnalazioni erano arrivate dai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna Freni

Recenti segnalazioni evidenziano atti vandalici contro le biciclette a noleggio, con alcuni freni sabotati.

Ultime notizie su Bologna Freni

