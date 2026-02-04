Segreti di famiglia 3 replica puntata 4 febbraio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 4 feb 2026

Questa sera torna in replica su Mediaset “Segreti di famiglia”, la soap turca conosciuta come Yargi. In questa puntata, Cinar continua a dare una mano all’associazione, anche se non si allontana dai suoi legami familiari. La serie continua a tenere alta l’attenzione dei fan con colpi di scena e relazioni complesse.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Cinar continua a rendersi utile all’associazione, ma resta comunque in contatto con la famiglia. Gul chiede aiuto a Lacin per tentare di salvare il matrimonio tra Aylin e Osman, ormai alla deriva; la sera stessa, a tavola, Parla comunica alla famiglia di aver trovato un appartamento da condividere. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 58 in replica streaming.  . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

