Sedata per essere spiata e poi aggredita | 4 anni e mezzo all’ex marito medico

La donna di 35 anni ha deciso di denunciarlo dopo anni di vessazioni. L’ex marito, medico, la spiava continuamente, arrivando a sedarla per controllare il cellulare. La vittima ha raccontato di essere stata umiliata e tenuta sotto pressione per lungo tempo. Ora lui dovrà rispondere di maltrattamenti e stalking davanti al giudice.

