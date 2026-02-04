Sedata per essere spiata e poi aggredita | 4 anni e mezzo all’ex marito medico
La donna di 35 anni ha deciso di denunciarlo dopo anni di vessazioni. L’ex marito, medico, la spiava continuamente, arrivando a sedarla per controllare il cellulare. La vittima ha raccontato di essere stata umiliata e tenuta sotto pressione per lungo tempo. Ora lui dovrà rispondere di maltrattamenti e stalking davanti al giudice.
LECCE – L’avrebbe ridotta in uno stato di sudditanza psicologica con umiliazioni quotidiane, spiandola ossessivamente al punto da sedarla per verificare il contenuto del suo cellulare. Ma non solo. Le aggressioni, verbali e fisiche, sarebbero avvenute anche davanti ai figli minorenni. Per questi.🔗 Leggi su Lecceprima.it
