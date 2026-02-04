Secondo Arcimboldo d’oro per il pizzaiolo salentino Matteo Toma

Matteo Toma, il pizzaiolo salentino, si conferma anche quest’anno tra i migliori in Italia. Viene premiato per il secondo anno consecutivo con il riconoscimento “L’Arcimboldo d’Oro – 3 pennelli”. La sua abilità e creatività nel mondo della pizza gli valgono un nuovo riconoscimento, che conferma il suo ruolo tra gli artisti del gusto.

PARABITA - Il maestro pizzaiolo e panificatore salentino Matteo Toma conquista per il secondo anno consecutivo "L'Arcimboldo d'Oro – 3 pennelli", confermandosi tra i più acclamati "Artisti del gusto" in Italia e all'estero. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta lunedì sera, 2.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il salentino Matteo Toma trionfa ancora: secondo Arcimboldo d’Oro consecutivoClasse 1991, Toma vanta un palmarès ricco di riconoscimenti nazionali e internazionali. È titolare della pizzeria L’Artigiano della Pizza a Parabita (LE) e fondatore di Mamì – Impasti d’Autore a ... giornaledipuglia.com

Arcimboldo d’oro per il maestro pizzaiolo salentino: secondo anno consecutivo Matteo TomaIl maestro pizzaiolo e panificatore salentino Matteo Toma conquista per il secondo anno consecutivo L’Arcimboldo d’Oro – 3 pennelli, confermandosi tra i più acclamati Artisti del gusto in Italia e ... noinotizie.it

