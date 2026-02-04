Secondigliano si mobilita per Elvira Terracciano e per la sua associazione
Il quartiere di Secondigliano si sta muovendo forte e compatto per sostenere Elvira Terracciano e la sua associazione “Un Posto nel Mondo”. Centinaia di persone si sono radunate, dimostrando vicinanza e solidarietà a chi lavora ogni giorno per aiutare i bambini autistici e le loro famiglie. La mobilitazione coinvolge residenti, volontari e rappresentanti locali, tutti uniti per far sentire più forte il loro sostegno.
Il quartiere di Secondigliano si sta stringendo con forza e partecipazione intorno a Elvira Terracciano, presidente dell’Associazione “Un Posto nel Mondo”, una realtà che opera al fianco dei bambini autistici e delle loro famiglie."Una mobilitazione spontanea, sentita, che nasce dalla.🔗 Leggi su Napolitoday.it
