Secondigliano si mobilita per Elvira Terracciano e per la sua associazione

Il quartiere di Secondigliano si sta muovendo forte e compatto per sostenere Elvira Terracciano e la sua associazione “Un Posto nel Mondo”. Centinaia di persone si sono radunate, dimostrando vicinanza e solidarietà a chi lavora ogni giorno per aiutare i bambini autistici e le loro famiglie. La mobilitazione coinvolge residenti, volontari e rappresentanti locali, tutti uniti per far sentire più forte il loro sostegno.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.