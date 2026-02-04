Se ti fischiano giochi male E gli spettatori in Premier sembrano non essere più così pazienti

Gli spettatori degli stadi di Tottenham e Arsenal si sono fatti sentire più del solito. I fischi e le proteste sono aumentati, mentre il pubblico si mostra meno paziente rispetto al passato. La frattura tra tifosi e squadra si fa sentire anche in campo, portando a tensioni che prima erano meno evidenti.

Non c'è un bel clima sugli spalti tra gli spettatori della Premier League. Al Tottenham come all'Arsenal, fischi, tensioni e cambi d'umore del pubblico raccontano una frattura emotiva che si riflette anche in campo. Allenatori e psicologi sottolineano quanto l'atteggiamento dei tifosi possa incidere su fiducia, lucidità e coraggio dei giocatori, in una fase della stagione in cui la pressione cresce e ogni dettaglio può fare la differenza. Ne scrive The Athletic. Tottenham, Arsenal, West Ham, fischi e frustrazione. "L'atmosfera al Tottenham Hotspur Stadium è stata differente a seconda dell'andamento del match.

