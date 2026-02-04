se solo quelli di azione studentesca leggessero kant

Gli studenti di Azione Studentesca hanno chiesto se nelle scuole ci sono insegnanti di sinistra che fanno propaganda. La domanda ha sorpreso alcuni insegnanti e genitori, che non si aspettavano un intervento del genere. Intanto, alcuni docenti parlano di una semplice richiesta, altri invece si preoccupano di possibili tensioni. La vicenda ha acceso il dibattito sulla libertà di insegnamento e sulla presenza politica nelle scuole italiane.

E così i miei alunni che da sempre mi domandano perplessi se sia di destra o di sinistra erano inconsapevoli antesignani degli estensori del famigerato questionario di Azione studentesca, che richiede di indicare se a scuola ci siano insegnanti di sinistra che fanno propaganda. Vorrei rassicurare i giovani militanti: sì, ci sono, c’erano e ci saranno. Il non trascurabile dettaglio è però che tutti gli insegnanti fanno propaganda, indipendentemente dalle inclinazioni elettorali. L’insegnamento consiste infatti di per sé nell’interpretazione delle nozioni, non nella loro trasmissione asettica: una didattica diafana, priva di qualsiasi prospettiva, sarebbe umanamente impossibile; se si va a scuola al solo scopo di apprendere fatterelli a mo’ di filastrocche, ci si rende subito conto che bastava restare a casa a leggere Wikipedia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Bergamo, 28 gennaio 2026 – La campagna “La nostra scuola” di Azione Studentesca arriva anche a Bergamo, scatenando polemiche.

