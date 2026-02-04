Scuole violente | nessuna emergenza coltelli ma rischio emulativo

Nelle scuole italiane si parla di un problema di violenza, ma non si può ancora parlare di emergenza coltelli. Gli studenti e i presidi assicurano che al momento non ci sono episodi gravi di questo tipo. Tuttavia, l’Associazione dei presidi mette in guardia sul rischio emulativo, soprattutto dopo il caso di La Spezia in cui un ragazzo di 18 anni è stato ucciso in classe. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità continuano a monitorare gli episodi di violenza tra i ragazzi.

AGI - Un problema di violenza e sicurezza esiste, anche nelle scuole. Ma al momento non c’è una vera e propria emergenza coltelli, secondo quanto riferito all’AGI, sia dagli studenti sia dall’Associazione dei presidi che però, con il presidente Antonello Giannelli, lancia un monito sul “ rischio emulativo ” dopo episodi come quello del diciottenne ucciso in classe a La Spezia. I ragazzi interpellati non fanno fatica a riconoscere che la questione sia di stretta attualità. Anche se, domandando all'uscita di un liceo romano e in qualche altra scuola, gli studenti sono restii a parlare di ‘moda’ di portare i coltelli a scuola, come denunciato da alcune parti. 🔗 Leggi su Agi.it

A Napoli e La Spezia sono stati segnalati episodi preoccupanti di violenza tra studenti, con l’introduzione di metal detector nelle scuole napoletane.

La frana che da settimane interessa Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato a una crisi molto grave.

