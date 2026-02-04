Scuole d’infazia Gli open day per le iscrizioni

A marzo apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2026-2027. Le famiglie potranno già prenotare i posti disponibili, che si libereranno alla fine di questo anno scolastico. Le scuole organizzano gli open day per mostrare gli ambienti e rispondere alle domande dei genitori.

A marzo apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2026-2027 per i posti che si rendono vacanti alla fine di questo anno educativo. Per consentire alle famiglie di conoscere più da vicino le strutture sono in programma alcuni Open day. Le strutture educative alle quali è possibile iscriversi sono il nido d’infanzia comunale Sebastiano Galli di Toringo, rivolto ai bambini dai 16 ai 36 mesi, iscrizioni dalle 9 del 5 marzo alle 9 del 7 aprile sul sito del Comune - Portale Telematico in home page- Servizi Scolastici e per l’Infanzia. Il nido di infanzia in concessione Il Grillo Parlante, rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi iscrizioni dal 2 marzo al 30 aprile scrivendo all’indirizzo nidodinfanziagrilloparlante@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Iscrizioni scuola dell'Infanzia 2026: cosa fare e quando; Open Day nidi, spazi bambino e scuole d'infanzia per iscrizioni A.S. 2026/2027; In Gazzetta Ufficiale le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo. Applicazione a partire dall'a.s. 2026/27; Asilo nido e scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27

