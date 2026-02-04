La mensa del plesso S. Annibale a Messina è stata consegnata ai lavori. Dopo mesi di attesa, finalmente si muove qualcosa per migliorare gli spazi scolastici della città. L’intervento, finanziato dal PNRR con 280 mila euro, punta a rinnovare un edificio fondamentale per gli studenti di Catalfamo. La consegna ufficiale dei lavori segna il primo passo concreto verso una ristrutturazione che molti aspettavano da tempo.

**Messina, scuola Catalfamo. La mensa del plesso S. Annibale è stata consegnata ai lavori.** È un passo significativo verso una ristrutturazione dell’edilizia scolastica in città, che trova il suo fondamento in un intervento finanziato dal PNRR – Missione 4, con un costo totale di 280.405,60 euro, IVA inclusa. L’opera, realizzata con un ribasso del 22,424% rispetto al preventivo iniziale, è stata affidata a EDILTOR SRL, impresa specializzata nella costruzione e nell’esecuzione di opere pubbliche. L’importo, pur essendo basso, si colloca in un ambito di investimento importante per l’ambiente educativo locale, in vista del potenziamento del tempo pieno e dell’accesso a un’esperienza scolastica più strutturata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Messina, mensa del plesso S. Annibale completata con consegna lavori

Approfondimenti su Messina Scuola

Questa mattina a Crotone è stata inaugurata la nuova mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Messina Scuola

Argomenti discussi: Servizio mensa scolastica, ancora pochi giorni per fare la domanda; Apertura delle scuole, comuni (come sempre) in ordine sparso.

Scuola Giuseppe Catalfamo di Messina: consegnati i lavori per la nuova mensa al plesso S. AnnibaleÈ ufficialmente partito il percorso operativo per un nuovo intervento significativo nell’ambito dell’edilizia scolastica di Messina. I lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso i ... strettoweb.com

Scuole, mensa salata. Rette più alte che altrove, interrogazione leghistaLa Lega riapre il dossier mense a Segrate e presenta un’interrogazione sul sistema tariffario della refezione scolastica. Il tema, già al centro dell’attenzione a San Felice, torna sotto i riflettori. giornaledisegrate.it

PROMO SCUOLA - INGRESSO GRATUITO! La Ecojump Messina in occasione della gara contro Basket Monopoli aprirà le porte del PalaTracuzzi ai suoi giovani tifosi! COME RICHIEDERE IL BIGLIETTO: Scarica e compila il modulo al seguente link: http facebook