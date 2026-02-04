Scuola di Frosinone all' asta 500 studenti a rischio sgombero

Una scuola di Frosinone rischia di essere messa all’asta, mettendo a rischio 500 studenti. La direzione ribadisce che non si tratta solo di un edificio, ma di un punto fondamentale per la legalità e la vita del quartiere. La situazione si fa tesa e gli studenti e i genitori sono in allerta, mentre le autorità cercano una soluzione urgente.

AGI - "La nostra scuola non è un semplice edificio, ma un'istituzione dello Stato, un presidio di legalità e di civiltà". Con queste parole Mara Bufalini, dirigente scolastica della Scuola media a indirizzo musicale " Pietrobono " di Frosinone si rivolge direttamente a genitori, docenti e studenti, dopo la decisione del Tribunale del capoluogo Ciociaro che impone lo sgombero dell'edificio in vista della vendita all'asta. Una lettera accorata ma ferma, in cui la preside prova a rassicurare la comunità scolastica e allo stesso tempo chiama in causa le istituzioni: "Non posso consentire che una questione giudiziaria metta a rischio il diritto allo studio dei nostri ragazzi e la serenità di chi lavora ogni giorno in queste aule".

