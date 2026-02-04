Scuola di Atri in condizioni precarie | segni di degrado e preoccupazioni per la sicurezza degli studenti

Questa mattina, i genitori hanno portato i bambini a scuola in un clima di preoccupazione. Le condizioni dell’edificio sono tutt’altro che sicure: segni di degrado e crepe ovunque, e il timore di eventuali incidenti cresce di giorno in giorno. La scuola di Atri rischia di diventare un problema concreto, non solo per gli studenti ma anche per chi ha la responsabilità di garantirne la sicurezza.

Atri, 4 febbraio 2026. Alle otto e venti di mattina, mentre il sole ancora non ha scaldato le pietre del centro storico, i bambini della Scuola Primaria e dell'Infanzia di Atri si affrettano verso l'ingresso principale dell'Istituto Comprensivo di Viale Umberto I. Ma non è un'immagine di routine. Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, il percorso si trasforma in una sorta di tratto di guerra: transenne di sicurezza, installate il 22 gennaio scorso, circondano la pensilina dell'ingresso principale, protette da un'ombra di allarme. L'aria è fredda, l'umidità si addensa sui muri scrostati, e ogni passo sembra risuonare in un silenzio carico di tensione.

