Arezzo, 04 febbraio 2026 – È stata presentata ieri mattina la rassegna di incontri letterari Scrittori in Circolo, che porterà a Montevarchi quattro appuntamenti dedicati alla narrativa contemporanea italiana. Gli incontri si svolgeranno alla Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, nella Sala Filanda, e vedranno la partecipazione di alcuni tra gli autori più amati del panorama letterario nazionale. L'iniziativa è promossa dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai Comuni aderenti, ai circoli di lettura del territorio e alla Libreria Feltrinelli. Ad aprire la rassegna, sabato 7 febbraio, sarà Piergiorgio Pulixi, tra i maggiori esponenti della crime fiction europea, autore tradotto in ventitré Paesi e vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Scrittori in Circolo”: a Montevarchi quattro incontri con la narrativa italiana contemporanea

Approfondimenti su Scrittori in Circolo

“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli.

“Scrittori in Circolo” è una serie di incontri letterari promossi dalla Rete Documentaria Aretina, coinvolgendo le biblioteche di 11 Comuni della provincia di Arezzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scrittori in Circolo

Argomenti discussi: Scrittori in Circolo a Bibbiena: Fabio Bacà ospite, il Comune regala un libro al Circolo dei lettori; Scrittori in circolo: Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettori; Scrittori in Circolo: a Montevarchi un ciclo di incontri con i protagonisti della grande narrativa contemporanea; Castiglion Fiorentino: domani 31 gennaio arriva la rassegna Scrittori in Circolo, incontri promossi dalla Rete Documentaria Aretina con le biblioteche di 11 Comuni aderenti e i circoli di lettura.

Scrittori in circolo: a Montevarchi quattro incontri con la narrativa italiana contemporaneaPresentato ieri il cartellone di eventi. Gli incontri si terranno alla Ginestra. msn.com

Scrittori in Circolo, arriva Fabio Bacà a BibbienaAppuntamento il prossimo 30 gennaio alle ore 21 con lo scrittore ... msn.com

Questa sera alle ore 21 alla Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini” per Scrittori in Circolo - facebook.com facebook