Questa notte, sotto le strade di Bologna, si è fatta sentire l’acqua di un passato lontano. Prima dell’apertura del Festival Art City, esploratori e appassionati hanno potuto scoprire alcune delle antiche strutture idriche di Roma, come i resti del Foro di Augusto e il tempio di Nettuno, nascosti sotto la città. Un tuffo nel passato che rivela come l’acqua abbia sempre accompagnato la storia di Roma e dei suoi abitanti.

Nella notte che precede l’apertura ufficiale del Festival Art City, tra le ombre del sottosuolo di Bologna, si risveglia un’antica voce: quella dell’acqua. Non un’acqua qualsiasi, ma quella che, da oltre quattro secoli, ha scolpito il ritmo della città, alimentando fontane, bagni pubblici e fantasie. A partire da domani, 5 febbraio, e fino al 8, un’installazione site-specific chiamata *Book of Waters* si svolgerà nel cuore della cisterna sotterranea dei Bagni di Mario, un’opera architettonica nascosta tra le vie del centro storico, vicino a Porta San Mamolo. Il luogo, costruito nel 1563 su progetto del pittore e architetto palermitano Tommaso Laureti per conto di Papa Pio IV, non è solo un’opera d’ingegneria idraulica del Rinascimento, ma un vero e proprio tempio sotterraneo dedicato al flusso, al movimento, al silenzio che precede il suono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoprire Roma attraverso i suoi antichi impianti idrici: dal Foro di Augusto al tempio di Nettuno

Approfondimenti su Roma Antichi Impianti

Proseguono gli scavi a Fano, con l’obiettivo di rintracciare il Tempio d’Augusto in piazza Costa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Antichi Impianti

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Domenica 1° febbraio musei e siti archeologici gratuiti; Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 gennaio 2026; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; Connessioni Lente all’Esquilino: itinerari slow per scoprire Roma in modo sostenibile.

Roma, scoprire Istanbul attraverso i disegni di Petroni. La mostra My Name is East, My Name is West a Palazzo ValentiniDal 28 luglio all'11 agosto, la Sala della Pace di Palazzo Valentini a Roma avrà l'onore di ospitare My Name is East, My Name is West, la mostra personale di Davide Cufaro Petroni, che gode del ... ilmessaggero.it

Testa, cuore e mani, lo scrittore Affinati racconta Roma attraverso i suoi educatoriRaccontare Roma attraverso i suoi maestri e le sue maestre, in un viaggio alla scoperta di figure del passato e del presente che hanno offerto alla città e ai suoi abitanti il proprio impegno ... vita.it

VENITE A SCOPRIRE I LUOGHI SEGRETI DI ROMA! Palazzo Farnese, Villa Bonaparte, il Venerabile Collegio Inglese e molto altro...solo con noi! #musei #arte #roma #cultura #luoghisegreti #tempolibero #archeologia #mostre - facebook.com facebook

ARTI, una guida turistica smart che cambia il modo di scoprire Roma x.com