Scontro frontale a Leini | furgoncino coinvolto in incidente con pirata della strada conducente in fuga

Mercoledì pomeriggio a Leini un furgoncino si è scontrato con un'auto pirata. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Benna, una strada tranquilla e poco trafficata. Dopo lo schianto, il conducente dell’auto pirata è scappato lasciando il furgoncino fermo tra le case. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità del pirata. La strada, ancora bagnata dalla pioggia, ha rallentato le operazioni di soc

Mercoledì 4 febbraio 2026, poco dopo le 17.30, la piccola ma intensa vita di Leini si è interrotta per pochi minuti in via Benna, una strada stretta e poco trafficata che si snoda tra case basse e giardini ancora bagnati dalla pioggia battente che ha coperto la zona per tutta la mattinata. Un furgoncino Fiat Fiorino, di colore grigio scuro, ha colpito con violenza una Peugeot 208 guidata da una donna italiana, sulla cinquantina, che si trovava al volante mentre percorreva il tratto in discesa verso il centro del paese. L'impatto è stato così violento da far sbandare la vettura, che ha finito per schiantarsi contro un muretto di pietra a ridosso del marciapiede.

