Scontri Torino la gip | Guerriglia urbana preceduta da un’azione evidentemente preordinata e organizzata

La giornata del 31 gennaio a Torino si è trasformata in una guerriglia urbana. La giudice per le indagini preliminari ha detto che gli scontri sono stati organizzati e premeditati da alcuni manifestanti pro Askatasuna. La polizia ha fatto fatica a contenere la violenza, che è sfociata in un caos impressionante nel centro della città.

Quella avvenuta a Torino il 31 gennaio è stata una vera e propria “guerriglia urbana” preceduta da un’azione “evidentemente preordinata e organizzata” da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari, Irene Giani, nelle diverse ordinanze con cui si è pronunciata sulla posizione delle tre persone arrestate. La giudice – che ha disposto i domiciliari per il presunto aggressore di un poliziotto – ha anche fatto cenno alla “brutale aggressione” subito da una troupe della Rai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri Torino, la gip: “Guerriglia urbana” preceduta da un’azione “evidentemente preordinata e organizzata” Approfondimenti su Torino 31Gennaio Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il gip: "Guerriglia preordinata e organizzata" Durante il corteo di oggi a Torino, la polizia ha fermato in tutto 27 persone. Askatasuna, finisce ai domiciliari Simionato, obbligo di firma per i due torinesi arrestati. La Gip: «Una guerriglia urbana organizzata» Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell’assalto a un poliziotto durante la manifestazione pro Askatasuna a Torino, è stato posto agli arresti domiciliari. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. LIVE Scontri a Torino al corteo dopo sgomebero Askatasuna. Guerriglia: diretta video Ultime notizie su Torino 31Gennaio Argomenti discussi: Scontri a Torino, arrestati in carcere Oggi il Gip decide se restano dentro; Askatasuna a delinquere. L’eterno ritorno del teorema; Scontri per Askatasuna, uno degli arrestati: Inorridito per l'agente picchiato. I pm: Nessuna giustificazione, resti in carcere; Violenze per Askatasuna, la linea della procura di Torino: non contesterà il tentato omicidio. Askatasuna, liberati due manifestanti. Niente carcere anche per il presunto aggressore dell'agenteObbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. Disposti gli arresti domiciliari, solo per lesioni ma non per rapina, per il 22enne Angelo Simionato. Per la gip si è trattato di guerriglia ur ... msn.com Scontri a Torino, fuori dal carcere gli arrestati: Simionato ai domiciliari, obbligo di firma per gli altri due; Salvini: VergognaLa decisione del Gip al termine dell'udienza di convalida d'arresto. Il 22enne è accusato di rapina e concorso in lesioni per aver preso parte al pestaggio dell'agente Calista. È stata guerriglia urb ... dire.it Scontri di Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell'agente. Gli altri due arrestati scarcerati con obbligo di firma #ANSA - facebook.com facebook La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.