Due persone arrestate durante la protesta pro Askatasuna a Torino sono state liberate dal gip. Sono stati scarcerati con l’obbligo di firma, mentre uno dei tre arrestati resta in carcere. La tensione è rimasta alta, ma almeno due manifestanti sono tornati in libertà.

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa da un gip del tribunale di Torino all'esito dell'udienza di convalida. Si attende invece ancora la decisione per il 22enne Angelo Simionato. Per tutti, la procura guidata da Giovanni Bombardieri, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. La Digos sta lavorando su migliaia di immagini e oltre cento ore di video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri per Askatasuna: il gip libera due manifestanti

