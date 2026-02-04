Scontri di Torino il Senato approva la risoluzione della maggioranza L’informativa di Piantedosi | Gravi insinuazioni contro il governo

Il Senato ha approvato la risoluzione sulla violenta protesta di Torino. Con 88 voti a favore, 56 contrari e nessun astenuto, l’aula ha dato il via libera alla maggioranza. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha preso la parola per rispondere alle accuse e difendere il lavoro del governo. La discussione si è concentrata sugli scontri e sulle insinuazioni che circolano attorno alla gestione della sicurezza in città.

Via libera dell’Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sugli scontri avvenuti a Torino. Il testo è stato approvato con 88 voti favorevoli, 56 contrari e nessun astenuto, al termine delle comunicazioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La mozione presentata dalle opposizioni (Partito democratico, Movimento 5 stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra) è stata preclusa dal voto, mentre la risoluzione di Azione è confluita in quella del centrodestra, che aveva già ottenuto il via libera del governo. Nella versione definitiva del documento non compare il daspo per le manifestazioni, ipotesi circolata nelle fasi precedenti del confronto politico.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri tra gruppi di persone.

Questa mattina in Parlamento, il ministro Piantedosi ha illustrato in diretta l’informativa sui violenti scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna.

