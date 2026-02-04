Scontri Askatasuna Piantedosi condanna i manifestanti violenti | Da parte loro una violenza organizzata contro lo Stato

Il ministro dell’Interno Piantedosi condanna duramente i manifestanti di Askatasuna che si sono scontrati a Torino. Durante un intervento in Senato, ha parlato di una “violenza organizzata contro lo Stato” e ha accusato i manifestanti di portare avanti una strategia sistematica di eversione dell’ordine democratico. La tensione è salita quando alcuni partecipanti sono passati alle mani, e le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma. Piantedosi ha promesso misure più dure per fermare questa escalation.

Gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna rappresentano, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, un salto di qualità preoccupante nella natura della violenza antagonista. Intervenendo al Senato nelle comunicazioni ufficiali sui fatti, il titolare del Viminale ha parlato senza mezzi termini, condannando fermamente la condotta violenta dei manifestanti. Per Piantedosi non si tratta più di una modalità di esercizio della libertà, ma di episodi di "violenza organizzata contro lo Stato e contro le forze dell'ordine". Non più di una manifestazione del pensiero, ma di una vera e propria "strategia sistematica di eversione dell'ordine democratico".

