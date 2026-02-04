Sconti San Valentino Narwal | fino a 830€ in meno su Robot e Lavapavimenti

I negozi hanno già aperto le promozioni per San Valentino, con sconti fino a 830 euro su robot e lavapavimenti Narwal. Chi vuole approfittarne può trovare offerte interessanti per migliorare la casa senza spendere troppo. Le promozioni sono già attive e dureranno fino a quando finiranno le scorte.

I fiori appassiscono, i cioccolatini finiscono, ma il tempo libero regalato dura per sempre. È questa la filosofia con cui si aprono gli Sconti San Valentino Narwal per il 2026. In un periodo in cui la ricerca del regalo perfetto diventa spesso stressante, l'azienda leader nella robotica domestica propone una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata: delegare le pulizie di casa all'intelligenza artificiale per dedicare più tempo alla coppia. Dal 5 al 15 febbraio, Narwal attiva una serie di promozioni molto aggressive che, se sfruttate con i giusti codici sconto, permettono un risparmio complessivo che tocca la cifra record di 830€.

