Sconcerto nella frazione del giovane arrestato | Un ragazzo tranquillo Attesa per la decisione del gip

A Grosseto, cresce l’attesa dopo l’arresto di un giovane coinvolto negli scontri di Torino. Gli abitanti della frazione sono sorpresi: nessuno si aspetterebbe che il ragazzo, descritto come tranquillo, potesse essere coinvolto in una vicenda così grave. La decisione del gip arriverà nelle prossime ore, mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero durante la manifestazione pro Askatasuna. La comunità resta in silenzio, in attesa di chiarimenti.

Grosseto, 4 febbraio 2026 – C’è ancora attesa per l’esito della convalida degli arresti effettuati dalla Digos dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato scorso, al termine della manifestazione pro Askatasuna. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere ascoltato i tre arrestati – l’arcidossino di 22 anni Angelo Simionato e i torinesi di 31 e 35 anni Pietro Desideri e Matteo Campaner -, in base al codice di procedura penale, ha tempo per pronunciarsi fino a questa mattina. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, Torino 31 gennaio 2026 ANSAAlessandro Di Marco Clashes between protesters and police during the march against the eviction of the Askatasuna social center, Turin, January 31, 2026 ANSAAlessandro Di Marco I tre arrestati restano in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

