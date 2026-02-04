Scippa donna e prende a calci gli agenti 41enne arrestato | ora in carcere

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver scippato una donna e aver preso a calci gli agenti intervenuti. Tutto è successo in Corte Sanac, a Porta a Mare, mentre la donna aveva appena parcheggiato l’auto. L’uomo ha agito in fretta, portando via la borsa in un attimo, poi ha cercato di scappare, ma è stato fermato e portato in carcere.

Un attimo e la borsa non c’era più. È successo in Corte Sanac, a Porta a Mare, dove una donna aveva parcheggiato l’auto. Un episodio non nuovo che purtroppo si ripete a Pisa nei parcheggi dei centri commerciali e in altri luoghi dello shopping. Per quest’ultimo fatto è stato arrestato un 41enne di origine straniera che ora si trova in carcere. È accaduto il 2 febbraio nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e anche in aula, l’uomo, un quasi 41enne originario della Tunisia, avrebbe preso la borsa dalla macchina con dentro documenti, carte di credito, portafoglio e occhiali. E si sarebbe poi allontanato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

