Scintille dopo la rimozione di un’auto ticinese | scontro social tra Rapinese e Quadri Lega dei Ticinesi

Da quicomo.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rimozione di un’auto a Como ha scatenato un vero e proprio scontro tra i due politici. Dopo l’intervento con il carro attrezzi, un post sui social ha acceso la polemica. Quadri della Lega dei Ticinesi ha risposto con durezza, portando la questione ben oltre i confini della città.

Una rimozione con il carro attrezzi, un post sui social e una risposta dai toni durissimi. È così che una vicenda di ordinaria amministrazione a Como si è trasformata in uno scontro politico che ha rapidamente superato il confine, coinvolgendo il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Rapinese Quadri

