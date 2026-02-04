Scimmia di Monza corre con fiaccola in piazza video viralizza

Una scimmia ha corso in piazza a Monza, mentre la pioggia cadeva lentamente. Un video della scena sta facendo il giro dei social, mostrando l’animale che si muove tra le persone senza paura. La scena ha sorpreso chi passava, lasciando tutti a chiedersi come fosse finita lì.

**Monza, mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:30.** Nel cuore del centro storico della città, con la pioggia che cadeva debolmente sulle facciate antiche, una scimmia ha corso. Ma non era una scimmia reale, bensì una creatura digitale, costruita in un laboratorio di intelligenza artificiale, e conosciuta come **Monk**, protagonista di un video che si è diffuso in poche ore su tutte le piattaforme social. Il video mostra la scimmia, elegante e stilizzata, in movimento tra Villa Reale, Arengario e Duomo, con al posto della mano una fiaccola, che sembra illuminare la città con una nuova energia. La storia comincia con Matteo Perego, proprietario del negozio **Amerigo Concept Store**, situato in piazza Duomo a Monza.

