Schumacher la confessione dell’ex compagno

L’ex compagno di squadra di Schumacher commenta le ultime notizie sul suo stato di salute. Dice che il campione tedesco riconosce i volti, ma vive in un mondo tutto suo. La sua testimonianza aggiunge un nuovo dettaglio sulla condizione di Schumacher, che da tempo rimane in silenzio.

“Riconosce i volti, ma vive in un mondo tutto suo” L’ex pilota e compagno di squadra del Kaiser commenta le recenti indiscrezioni sullo stato di salute del campione tedesco. Tra ricordi di pista e il dolore per quell’ultimo messaggio senza risposta, Patrese offre uno sguardo lucido e commosso sulla nuova vita di Michael. Sono passati anni da quel tragico incidente sulle nevi di Méribel, ma il mondo della Formula 1 non ha mai smesso di interrogarsi sulle condizioni di Michael Schumacher. A rompere il silenzio, commentando le recenti notizie secondo cui il campione tedesco non sarebbe più costretto a letto ma potrebbe stare seduto, è Riccardo Patrese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

