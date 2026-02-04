Schlein ribalta il Pd i nomi dei nuovi candidati Alto tradimento | chi scarica

Elly Schlein risponde ai fendenti interni al suo partito. Mentre alcuni esponenti del Pd cercano di mettere in discussione la sua leadership, la segretaria si prepara a cambiare volto al partito. Con Marta Bonafoni al suo fianco, sta cercando nomi nuovi e giovani, pronti a sostenere una linea diversa da quella della vecchia guardia. La tensione cresce e i giochi di potere si fanno sempre più evidenti nel cuore del Nazareno.

L'ora dei lunghi coltelli al Nazareno. Mezzo Partito democratico si sta adoperando per far fuori Elly Schlein, ma la segretaria sembra decisa a vender cara la pelle ed è già al lavoro con la sua fedelissima Marta Bonafoni per trovare volti nuovi, giovani, slegati dalla vecchia tradizione della "Ditta", con i quali sostituire alcuni totem dem. Compreso chi, almeno fino a ieri, era considerato un alleato della leader. "Anche Gianni Cuperlo è sacrifcabile ", svelano i collaboratori di Elly protetti dall'anonimato al Foglio, in un illuminante indiscreto sullo stato delle cose nel Pd. Si parte dalle trattative diplomatiche tra le correnti, affidate a Igor Taruffi, eminenza grigia dello "schleinismo" e responsabile organizzativo del partito.

