Scenari alpini la ricerca di un’immagine per raccontare la natura

La collettiva «Scenari Alpini. Paesaggi e Comunità di Lombardia fra tradizioni e futuro» si apre nelle sale di villa Ghirlanda, al Museo Nazionale di Fotografia a Cinisello. Un racconto fatto di immagini che cercano di catturare la natura e le storie delle comunità alpine della regione. Le foto mostrano paesaggi e volti, svelano come le tradizioni si mescolino con il presente e il futuro. La mostra invita a riflettere su un territorio che cambia, ma mantiene vivo il legame con le radici.

È un racconto polifonico la collettiva «Scenari Alpini. Paesaggi e Comunità di Lombardia fra tradizioni e futuro», ospitata nelle sale di villa Ghirlanda del Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo. Un percorso di immagini e suoni che si snoda dalla Val Camonica alle Orobie Bergamasche, da Bormio a Livigno, da Madesimo alla Valtellina. «Non abbiamo progettato la mostra tracciando una mappa, ma selezionando i progetti pervenuti a una Call for Project promossa dal MUNAF, in cui si esplicitava la richiesta di lavorare sulle comunità montane e sugli archivi. A posteriori abbiamo constatato che le proposte degli artisti selezionati seguono la cartografia delle maggiori valli lombarde» dice il curatore Matteo Balduzzi.

