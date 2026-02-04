Scarcerazioni e domiciliari dopo le violenze a Torino Il centrodestra insorge | Vergogna

Angelo Simionato, il giovane di 22 anni originario di Grosseto, è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver partecipato agli scontri di fine gennaio a Torino. La decisione ha scatenato le proteste del centrodestra, che definisce la misura una “vergogna”. La vicenda ha acceso il dibattito sulla gestione della sicurezza e sulla linea da seguire contro chi partecipa a manifestazioni di protesta.

È stato messo agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22 enne originario della provincia di Grosseto arrestato perché sospettato di aver preso parte all'aggressione del poliziotto durante gli scontri che si sono verificati il 31 gennaio a Torino durante la manifestazione nazionale per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La decisione è stata assunta dal gip del tribunale torinese all'esito dell'udienza di convalida di lunedì. Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria invece per i due torinesi, Matteo Campaner e Pietro Desideri, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e arrestati a seguito dei disordini scoppiati sempre durante la manifestazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante le recenti manifestazioni a Torino, sono stati registrati danneggiamenti e episodi di violenza.

