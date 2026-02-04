Scarcerati gli arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna domiciliari per il giovane toscano

Questa mattina, a Torino, i tre uomini arrestati per gli scontri durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna sono stati scarcerati. Dopo alcuni giorni in carcere, oggi lasciano il carcere Lorusso e Cutugno, mentre un giovane toscano ha ottenuto gli arresti domiciliari. La situazione resta calda, con tensioni che non si placano.

I tre uomini arrestati per gli scontri durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino (31 gennaio), lasciano oggi 4 febbraio il carcere Lorusso e Cutugno. La giudice Irene Giani ha convalidato gli arresti ma ha disposto misure cautelari alternative. Per il 22enne Angelo Simionato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Matteo Campaner e Pietro Desideri sono stati scarcerati con obbligo di firma.

