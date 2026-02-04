Scarcerati gli arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna domiciliari per il giovane toscano

Questa mattina a Torino, tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna sono stati scarcerati. I tre, che erano in carcere al Lorusso e Cutugno, lasciano il tribunale dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo settimane di tensione e proteste nelle strade della città.

I tre uomini arrestati per gli scontri durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino (31 gennaio), lasciano oggi il carcere Lorusso e Cutugno. La giudice Irene Giani ha convalidato gli arresti ma ha disposto misure cautelari alternative.Per il 22enne Angelo.

