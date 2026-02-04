Scandicci | picchiò anziana madre che poi morì confermata condanna E’ sotto processo anche per maltrattamenti al padre

La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna di Giampiero Burattini, l’imprenditore di 57 anni di Scandicci, già condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi. È stato riconosciuto colpevole di aver picchiato la madre anziana, che poi è morta per le conseguenze delle botte. Burattini è anche sotto processo per maltrattamenti al padre. La sentenza arriva dopo mesi di attesa e chiude un caso che ha sconvolto la comunità.

FIRENZE – La Corte d’assise d’appello di Firenze ha confermato oggi, 4 febbraio 2026, la condanna in abbreviato a 6 anni e 8 mesi per Giampiero Burattini, l’imprenditore 57enne di Scandicci, imputato per il reato di omicidio preterintenzionale dell’anziana madre. Secondo l’accusa l’avrebbe picchiata provocandone, senza volerlo, la morte. I giudici hanno accolto la richiesta del pg Sergio Affronte, respingendo quella di assoluzione formulata dai difensori, gli avvocati Samuel Stampigli e Marina Grasso, poiché la donna, 88 anni, era morta in ospedale a causa di una setticemia e non c’era un nesso di causalità con i lividi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gianrico Dario Ricci, 37enne di Cinisello Balsamo, è stato dichiarato sano di mente e si appresta ad affrontare l’accusa di omicidio volontario aggravato dopo aver brutalmente picchiato la madre, Daniela Guerrini, che è poi deceduta in ospedale.

