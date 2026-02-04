Scandali nella moda | nuove regole per una produzione etica e trasparente

Il 3 febbraio 2026, a Milano, si è tenuta una riunione importante nel Palazzo del Lavoro. Davanti a un pubblico numeroso, rappresentanti dell’industria della moda si sono incontrati per discutere di regole nuove e più trasparenti. La riunione nasce dopo anni di scandali e promesse non mantenute. Ora, i dirigenti cercano di cambiare rotta, puntando su una produzione più etica e responsabile. È un passo deciso per cercare di rimettere in sesto un settore che ha spesso fatto parlare di sé per problemi e omission

Il 3 febbraio 2026, a Milano, in un'aula affollata del Palazzo del Lavoro, si è svolta una riunione che potrebbe segnare un punto di svolta per un'industria che da decenni vive tra scandali, silenzi e promesse infrante. Non si trattava di un evento di moda, ma di un vertice istituzionale convocato dal Ministro del Lavoro, in collaborazione con la Commissione Europea e con la partecipazione di oltre cento marchi internazionali, dai grandi gruppi italiani ai colossi del fashion globale. L'obiettivo: mettere fine al ciclo infinito di sfruttamento, inquinamento e opacità che ha reso la moda uno dei settori più critici del sistema produttivo.

