Scampia blitz della Dda contro la Camorra | arrestati 15 affiliati al clan Raia

A Scampia, nel quartiere di Napoli, la polizia ha arrestato 15 persone sospettate di appartenere al clan Raia. Gli agenti della Squadra mobile e i Carabinieri hanno messo le mani sui sospetti durante un blitz coordinato dalla Dda di Napoli. Le operazioni sono state rapide e precise, e i fermati sono stati portati in questura per le formalità di rito.

A Scampia, quartiere di Napoli, sono 15 gli arresti eseguiti dalla Squadra mobile di Napoli e dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella nell'ambito dell'inchiesta della Dda partenopea sul clan camorristico Raia. Nei confronti degli indagati è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda con la quale si contestano a vario titolo i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti.

