Scampia Amato | Liberata dai clan? È solo una favola

Il procuratore aggiunto di Napoli, Amato, mette in dubbio le voci sulla presunta liberazione di Scampia dai clan. In un’intervista, spiega che la realtà è ben diversa: i problemi persistono e la situazione rimane difficile. Nonostante le apparenze, i clan continuano a controllare il territorio e a influenzare la vita dei residenti. La verità, dice, è che le cose non sono cambiate come molti vogliono far credere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento del procuratore aggiunto di Napoli. “ Scampia liberata dai clan? È solo una favola ”. Con parole nette e senza giri di parole, Sergio Amato, procuratore aggiunto di Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa in Procura successiva all’arresto di 15 affiliati al clan Raia, mettendo in discussione la narrazione di un quartiere definitivamente sottratto alla criminalità organizzata. Rigenerazione criminale e pene inefficaci. Secondo Amato, il problema principale risiede in una rigenerazione costante dei gruppi criminali, favorita anche da un sistema sanzionatorio che non riesce a essere davvero incisivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scampia, Amato: “Liberata dai clan? È solo una favola” Approfondimenti su Scampia Amato Napoli, Amato su Scampia: "Quartiere libero dai clan? È una favola" Napoli, il procuratore aggiunto Sergio Amato mette in dubbio le promesse di liberare il quartiere dai clan. Colpo al clan Amato-Pagano: 15 arresti. "Scampia non è libera dalla camorra" |VIDEO Questa mattina alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno messo a segno un blitz che ha portato in manette 15 persone ritenute affiliate al clan Amato-Pagano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Scampia Amato Argomenti discussi: Patto con gli Amato-Pagano, arrestati i ‘nuovi’ narcos di Scampia; Scampia, maxi blitz antidroga: 28 indagati per traffico di stupefacenti legato al clan Amato-Pagano / VIDEO; Colpo allo spaccio a Scampia, arrestati i ras degli Amato-Pagano; L’impero della droga a Scampia, i cugini a capo della Piazza della 33. Napoli, Amato su Scampia: Quartiere libero dai clan? È una favolaScampia liberata dai Clan? È una favola. Cosi Sergio Amato, procuratore aggiunto di Napoli durante la conferenza stampa in Procura dopo l'arresto di 15 ... lapresse.it Droga sull’asse Villaricca-Giugliano-Scampia, presi la corriere e la staffetta del clanI narcos di Scampia avrebbero usato l'agro giuglianese per nascondere la droga come ricostruito dalla DDA di Napoli in 3 episodi. Nell'ottobre 2022, il ... internapoli.it E' stata un'indagine molto articolata quella che ha portato all'azzeramento del gruppo Raia a Scampia. La cosca, articolazione degli Amato-Pagano, secondo i magistrati, continuava a gestire le piazze di spaccio storiche dello "Chalet Baku" e "Oasi del buon p - facebook.com facebook #Juorno #Scampia, #bambino di 10 anni usato come #pusher: 28 #arresti: colpita una #paranza degli #Amato - #Pagano x.com

