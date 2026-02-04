Scade il trattato sul nucleare, l’appello di Papa Leone per il disarmo

Domani scade il trattato sul nucleare firmato da Stati Uniti e Russia. L’appello di Papa Leone per il disarmo arriva mentre si avvicina la data di scadenza, e ancora non ci sono segnali di rinnovo o di accordo tra le due superpotenze. La comunità internazionale teme che, senza un nuovo impegno, si possa tornare a una situazione di maggiore rischio e instabilità.

Scade domani il trattato per il contenimento degli armamenti nucleari sottoscritto da Stati Uniti e Russia. Papa Leone lancia un appello per il disarmo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il trattato tra Stati Uniti e Russia sul nucleare scade oggi, e il rischio di una nuova corsa agli armamenti preoccupa.

Il presidente Mattarella richiama l’appello di Papa Leone XIV, che durante il Giubileo della Speranza ha invitato a disarmare le parole e promuovere dialogo e riconciliazione.

