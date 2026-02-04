Scabbia perché fa paura e quanto è difficile trattarla

La scabbia torna a far parlare di sé, risvegliando vecchi stereotipi. Chi ha i capelli bianchi ricorda ancora le vecchie storie, dove questa malattia veniva associata a scarsa igiene e povertà. Oggi, invece, si sa che può colpire chiunque e che il trattamento richiede attenzione e cura. La paura resta, anche perché si tratta di una condizione fastidiosa e difficile da eliminare senza adeguata assistenza medica.

Chi ha i capelli bianchi ricorda quando il termine scabbia faceva irrimediabilmente rima con scarsa igiene e difficoltà economiche, quasi a segnalare come si trattasse di una sorta di patologia legata alla povertà. Oggi non è più così. Anzi, sono altri gli elementi che preoccupano valutando la recrudescenza numerica dei casi. In Italia c’è stato infatti un vero e proprio boom nel 2024 ed un aumento complessivo fino al 750% rispetto ai livelli pre-Covid in alcune regioni come Lazio ed Emilia-Romagna. Ed oggi occorre fronteggiare al meglio la situazione Perché aumentano i casi. Nel 2017, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito la scabbia nell’elenco delle malattie tropicali trascurate, riconoscendone il significativo impatto sulla salute pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

