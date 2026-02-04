Savona donna paga il latte ma non il salmone al supermercato | arriva il marito e scoppia il caos arrestata

Una donna di 49 anni è stata arrestata a Savona dopo aver tentato di portare via il salmone senza pagarlo. La donna aveva già pagato il latte, ma si è scagliata contro l’addetto alla sicurezza quando le hanno chiesto di pagare anche il salmone. È scoppiato il caos, con il marito che è intervenuto e ha peggiorato la situazione. Alla fine, sono intervenuti i carabinieri e hanno portato via la donna, accusata di rapina impropria.

Eseguito un arresto per rapina impropria a Savona. Una donna di 49 anni, di origini straniere, è stata fermata dopo aver tentato di sottrarre generi alimentari da un supermercato e aver aggredito l'addetto alla sicurezza. La segnalazione e l'intervento delle Volanti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato presso un supermercato situato in Corso Tardy e Benech, a Savona. Gli agenti sono stati allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112 NUE, a seguito di una segnalazione che riferiva di una situazione di tensione all'interno dell'esercizio commerciale.

