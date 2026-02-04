sassuolo rinforzi arrivati bakola sotto la lente

Il Sassuolo ha portato nuovi giocatori a gennaio, cercando di rafforzare la squadra. Dopo aver perso cinque effettivi e con due infortunati ancora in infermeria, il club spera di migliorare la situazione e risollevare le sorti del campionato. Bakola è sotto osservazione, ma al momento nessuna decisione definitiva.

L’idea è che il mercato di gennaio, più che togliere, possa avere aggiunto, rinforzando e puntellando una rosa che ha ceduto cinque effettivi e due ce li ha in infermeria fino a fine stagione. Ma anche quella che i nuovi acquisti non stravolgeranno troppo l’impianto di gioco dei neroverdi, o meglio quello che viene definito ‘l’undici tipo’ con quelli che ne abbiamo visto, spesso, essere protagonisti, almeno dal 1’. Nel caso della squadra di Fabio Grosso le gerarchie sono ragionevolmente solide, anche se il punto di vista del mister, sul tema, è ben noto. "Chi comincia dall’inizio la gara la piega, chi subentra la spezza", è solito dire il tecnico neroverde, che tuttavia dispone, complice il mercato invernale, di ulteriori frecce al suo arco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Sassuolo ufficializza l’acquisto di Darryl Bakola dal Marsiglia.

Il Sassuolo ha messo a segno due acquisti importanti dal Marsiglia, con Garcia e Bakola che arrivano in neroverde.

