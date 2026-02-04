Sassuolo Inter arbitro | ecco chi dirigerà la gara

Questa domenica alle 18:00 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter. Le designazioni arbitrali sono state ufficializzate e l’arbitro scelto per dirigere la partita è stato annunciato. I tifosi e gli appassionati aspettano di scoprire come si svolgerà il match e se ci saranno decisioni decisive sul campo.

Sassuolo Inter arbitro. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 24^ giornata di Serie A e tra i match più attesi spicca Sassuolo-Inter, in programma domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium. Per la sfida Rocchi ha scelto Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, chiamato a dirigere un incontro delicato in chiave classifica. Il fischietto veneto sarà alla prima direzione stagionale con l' Inter, dettaglio che non passa inosservato considerando l'importanza del momento per i nerazzurri. Chiffi sarà assistito da Vecchi e Ceccon sulle corsie laterali, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Galipò.

